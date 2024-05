Sciopero trasporti, possibili disagi per bus e metro

Disagi per i trasporti nelle città oggi a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base Usb, Cobas e Cub. La protesta è articolata a livello territoriale ma saranno salvaguardate le fasce di garanzia.

La protesta degli autoferrotranvieri è stata decisa - si legge in una nota dell'Usb - "per rivendicare salario, sicurezza e diritti, temi centrali su cui si basa la piattaforma di rinnovo contrattuale di categoria che Usb ha presentato alle associazioni datoriali. Associazioni datoriali che non hanno ritenuto darci alcun riscontro, quale espressa e palese volontà a non voler in alcun modo affrontare un confronto vero". Secondo il sindacato sono mancati "reali investimenti per l'implementazione dei servizi, l'efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro, in barba al diritto alla mobilità dei cittadini".

A Roma metro B in servizio, in chiusura la A

La metro B/B1 e la linea C di Roma proseguono il servizio, mentre la metro A è in chiusura. Lo rende noto Atac, facendo un punto sullo sciopero dei trasporti proclamato per oggi da alcune sigle sindacali. Prosegue il suo servizio la tramvia Termini-Centocelle mentre sulla rete di superficie, dice ancora l'azienda, sono possibili riduzioni delle corse.

