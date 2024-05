"Io sto lavorando su questo dossier da quando ho cominciato come ministro nel governo Draghi per l'uscita da Alitalia, Ita e adesso per questo passaggio. È un lavoro lungo, talvolta estenuante, bisogna avere una virtù che funziona in qualsiasi settore della vita anche in politica: la pazienza. Sono paziente e anche fiducioso".

Lo ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti sull'operazione Ita - Lufthansa a margine della presentazione di Ai4Industry.





