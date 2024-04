Ad aprile lieve calo dell'indice Ue su prospettive economia

L'indice della Commissione europea che misura la fiducia di imprenditori e consumatori nelle prospettive dell'economia (Esi) ha registrato in aprile una flessione di 0,3 punti nell'Ue di 0,6 punti nell'Eurozona.

Lo ha reso noto la stessa Commissione europea. In calo anche le attese sull'occupazione: meno 0,5 punti nell'Ue e 0,7 punti nell'area euro. Le maggiori flessioni dell'indice Esi sono state registrate in Francia (meno 4,8 punti) e in Italia (meno 1,3).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA