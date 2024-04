La casa automobilista cinese Dongfeng è uno degli interlocutori del Governo per stabilire un impianto produttivo in Italia. Lo ha confermato il ministro delle Imrpese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Forum Confcommercio.

"Sì, c'è una interlocuzione con diverse case automobilistiche non soltanto asiatiche" ha risposto Urso a domanda sulla casa cinese dopo le indiscrezioni pubblicate ieri dalla Bloomberg.

