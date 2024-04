Arte e digitale, al via installazione Flower Up di Ponzi

Al via Flower Up, l'installazione di Emiliano Ponzi per l'edizione 2024 della Milano Design Week che unisce arte e innovazione, combinando elementi fisici e strutture digitali. Dal 15 fino al 21 aprile l'installazione sarà presente in via Statuto 2, nel cuore di Brera. All'interno dell'opera i visitatori si trovano coinvolti su più livelli, digitale e fisico. Il percorso inizia, superato un grande portale di ingresso, con un'installazione digitale di petali di fiori ai lati di un tunnel immersivo che porta verso l'area esterna, dove è presente il 'Giardino delle meraviglie'.

L'esperienza passa così dal piano digitale a quello reale, con una scultura che rappresenta un albero con fiori e petali colorati al centro dello spazio. "Il visual dell'installazione vuole rappresentare un auspicio. Quello di seminare condivisione perché il condividere è il miglior modo per sviluppare empatia", afferma Emiliano Ponzi. "Non importa quale sia la circostanza, se ne uscirà comunque un po' più umani. Trovarsi stupiti sotto un trionfo di colori e forme, pensate allo scopo di ritrovarsi in un sentire comune", conclude Ponzi. L'installazione rappresenta un'ulteriore tappa del progetto artistico itinerante di Bat Italia, che vuole sottolineare l'importanza di un accesso ampio, trasversale e democratico all'esperienza artistica e interpretare il futuro attraverso nuovi linguaggi e forme visive, per offrire un'esperienza significativa e positiva della quotidianità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA