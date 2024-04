Via libera della commissione a dl Pnrr, lunedì in aula alla Camera

Via libera della commissione Bilancio della Camera al decreto Pnrr, atteso lunedì in Aula a Montecitorio. La commissione ha votato il mandato ai relatori, Roberto Pella (Fi), Paolo Trancassini (FdI) e Nicola Ottaviani. E' molto probabile che il governo ponga la fiducia: il voto finale dovrebbe arrivare mercoledi', in modo da mandare già venerdì il decreto al Senato per la seconda lettura.

Sul Pnrr "personalmente ho ribadito che forse valutare, senza cambiare ovviamente l'ammontare di risorse disponibili, una possibile estensione potrebbe essere utile - ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Lussemburgo per il consiglio dei ministri dell'Economia -. Vedo che anche i polacchi sono hanno fatto la stessa osservazione. Sappiamo perfettamente che non esiste di disponibilità oggi a considerare questo aspetto. Ne riparliamo tra un anno, come in altre situazioni, le posizioni italiane all'inizio sembrano isolate o fuori lougo, ma alla fine sono molto più realistiche di altri approcci".

