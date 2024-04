Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund, dopo la riunione della Bce ed in vista di un eventuale taglio dei tassi a giugno. Il differenziale tra i due titoli di stato avvia la seduta a 139 punti, rispetto ai 140 punti della vigilia.

Il rendimento del decennale italiano scende al 3,83%, rispetto al 3,86% della chiusura di ieri, e quello tedesco al 2,44% (-2 punti base).



