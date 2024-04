Gentiloni, sarà la realtà a spingere a nuovo debito comune

"La discussione sul possibili nuovi finanziamenti comuni per obiettivi comuni sta andando avanti da parecchi mesi". "Le condizioni politiche tra i leader nel consiglio europeo per raggiungere già un'intesa in questi giorni in queste settimane non ci sono ma purtroppo la realtà spingerà certamente" in questa direzione "nei prossimi mesi".

"Forse sarà la prossima commissione alla fine" a deciderlo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell'Ecofin. Comunque "la discussione è aperta soprattutto sulla difesa, e io sono fiducioso" che ci sia la consapevolezza su questa necessità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA