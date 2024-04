Ryanair, 'eDreams mente o all'Antitrust o agli investitori'

"Le affermazioni di eDreams presentate all'Agcm sono incoerenti con quelle fatte agli investitori".

Lo afferma il numero uno del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, in una nota, chiedendo al proprio omologo dell'agenzia di viaggi online (Ota) di "confessare se sta ingannando l'Agcm o i propri azionisti".

Al presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli invece O'Leary chiede di "spiegare perché ha permesso all'Agcm di essere ingannata dalle Ota pirata come eDreams, e perché ha ignorato la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha respinto le loro false affermazioni e ha stabilito che la politica di vendita diretta di Ryanair è 'ragionevole' e ha portato a costi più bassi e tariffe inferiori per i consumatori".



