Fipe, consumi fuori casa a 92 miliardi, +5,8% i prezzi

Dopo le turbolenze del 2022, il 2023 è stato un anno positivo per il settore della ristorazione. Lo afferma Fipe Confcommercio nel Rapporto annuale. Il 2023 segna la definitiva ripresa del mercato dei consumi alimentari fuori casa con 92 miliardi di euro, il 7% in più rispetto al pre Covid e 1,4 milioni di lavoratori dipendenti (+6,4% sul 2022). I prezzi, dice Lino Enrico Stoppani presidente Fipe-Confcommercio, sono cresciuti del 5,8% "tra i valori più contenuti a livello dei 27 Paesi della Ue". Il valore aggiunto del settore ammonta a 54 miliardi di euro il 3,9% in più rispetto al pre Covid.





