L'Europa termina negativa dopo la Bce e i dati Usa, che hanno solo sostenuto inizialmente Wall Street. Poi sono prevalse le vendite sulle banche in vista della nuova tornata di risultati degli istituti statunitensi, anche per l'idea che l'avvicinarsi del taglio dei tassi in prospettiva ridurrà i profitti bancari.

Parigi ha perso lo 0,27%, Londra lo 0,47%, Francoforte lo 0,78%.



