Sciopero Cgil-Uil, così le 4 ore nei trasporti

Bus, metro, treni e taxi a rischio domani per lo sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil, che è di 4 ore per tutti i settori privati, tranne che per l'edilizia dove lo stop è di 8 ore. Dopo la strage nella centrale di Suviana, lo sciopero è esteso a 8 ore in Emilia Romagna per tutti i settori pubblici e privati, compreso il trasporto aereo, escluso invece dall'astensione a livello nazionale. Assicurate le fasce di garanzia. Lo sciopero è sotto lo slogan "Adesso basta" per chiedere zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa.

Questa le modalità nei trasporti.

TRENI DALLE 9 ALLE 13.

Nel trasporto ferroviario lo stop per il personale addetto alla circolazione dei treni è dalle 9.01 alle 13. Viene assicurata la fascia di garanzia dalle 6 alle 9 e sono assicurati i treni garantiti. Lo stop interessa anche il trasporto merci su rotaia. Il personale addetto agli appalti ferroviari sia di terra (pulizia treni, stazioni, uffici) sia viaggiante (ristorazione, pulizia a bordo e accompagnamento treni notte) si ferma il secondo mezzo turno di lavoro.

BUS, TRAM E METRO CON ORARI DIVERSI NELLE VARIE CITTA'.

Nel trasporto pubblico locale lo stop di 4 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia, è stabilito a livello locale e non in concomitanza con lo sciopero del personale del trasporto ferroviario regionale. A Roma è dalle 20 alle 24; a Torino dalle 18 alle 22; a Genova dalle 13 alle 17; a Firenze dalle 18 alle 22; a Napoli (dove è escluso il trasporto ferroviario regionale) dalle 9 alle 13; a Bari dalle 19.30 alle 23.30. A Milano mezzi regolari: il prefetto ha precettato gli addetti di metro, tram e bus dell'Atm, per la concomitanza con il G7 trasporti e la partita di calcio serale.



TAXI, NAVI E TRAGHETTI.

Per i taxi ed il noleggio con conducente le 4 ore di stop sono articolate all'interno dei turni e garantendo i servizi minimi. Nel trasporto marittimo si ferma le prime 4 ore del turno il personale a bordo nave e il personale viaggiante dei traghetti (ad esclusione di linee e servizi essenziali).

ADDETTI VIABILITA' AUTOSTRADE.

Per le ultime 4 ore di ciascun turno di lavoro stop degli addetti alla viabilità di autostrade e Anas (garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale).



EMILIA ROMAGNA.

Nella regione lo sciopero è di 8 ore: nel trasporto aereo dalle 10.01 alle 18; per i treni dalle 9.01 alle 17.00; per il Tpl le modalità sono territoriali, a Bologna dalle 8.30 alle 16.30. Stop intero turno anche per marittimi e taxi.



