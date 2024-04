Il governo convoca i balneari, tavolo tecnico alle 17

Il governo ha convocato le associazioni dei balneari per oggi pomeriggio, alla vigilia della manifestazione organizzata domani a Roma dalle sigle Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti per sollecitare l'esecutivo ad approvare una legge "che metta fine al caos in corso sulle concessioni". La "riunione plenaria" del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, convocata lunedì dalla Presidenza del Consiglio, si riunirà alle 17 alla Sala Polifunzionale in Largo Chigi: parteciperanno tecnici dei ministeri interessati e sono state invitate oltre venti associazioni di categoria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA