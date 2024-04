Il Fondo beneficenza Intesa Sanpaolo erogherà 23,4 milioni

Nel 2024 saranno 23,4 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto all'anno scorso, le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla presidenza della banca, potrà erogare a enti del Terzo settore.

Negli ultimi cinque anni il Fondo di Beneficenza ha erogato 77,6 milioni di euro sostenendo 3.855 progetti con beneficiari persone e famiglie in difficoltà, giovani, donne, per colmare il divario educativo e digitale e fornire una risposta concreta alle crescenti disuguaglianze.

Confermate le tre tematiche prioritarie di intervento, come stabilito dalle linee guida per il biennio 2023-2024 del Fondo: supporto a donne e a minori vittime di violenza, lotta alla povertà educativa e al divario digitale, sostegno ai giovani che non studiano né lavorano (Neet) ed ai giovani che abbandonano presto la scuola o le attività di formazione (Elet).

"Intesa Sanpaolo è un'istituzione che non ha eguali per il suo contributo verso le comunità", afferma Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. "Il Fondo di Beneficenza - aggiunge - contribuisce da tempo a questo obiettivo e anche nel 2024 concentrerà le risorse, oltre 23 milioni di euro, per ridurre i divari sociali, educativi e digitali che limitano il pieno sviluppo del Paese e delle persone. Un impegno che trova fondamento degli ottimi risultati della Banca, la quale destina parte dei suoi utili alla solidarietà e alla beneficenza".



