Ferraris: '2023 anno record per investimenti del gruppo Fs'

"Il 2023 ha segnato un anno record per gli investimenti di Ferrovie dello Stato che hanno superato i 16 miliardi di euro, un livello mai registrato nella storia del gruppo". L'a.d. del gruppo Fs, Luigi Ferraris, lo sottolinea commentando i risultati del 2023.

E' stato, dice, "un impegno notevole in termini di capacità e sviluppo per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese, a cui contribuiscono anche i fondi assegnati con il Pnrr, di cui Fs è la principale assegnataria con oltre 26 miliardi di euro. Di questi, a fine 2023 risultano spesi 8 miliardi di euro, pari a circa il 30% delle risorse previste".

"I positivi risultati conseguiti nel 2023 - indica ancora Ferraris - mostrano una crescita significativa dei principali indicatori economico-finanziari, per effetto delle performance operative, che segnano un'accelerazione dei ricavi in tutti i segmenti di business".

E aggiunge: "In uno scenario caratterizzato da crisi geopolitiche, un rallentamento della crescita dell'economia mondiale, inflazione elevata pur con tendenza al ribasso, il Gruppo FS nel triennio 2021-2023 si è posizionato al centro dell'ecosistema della mobilità, attraverso la messa a terra di investimenti per 40 miliardi di euro, ha portato avanti il piano di assunzioni con oltre 30.000 nuovi ingressi e riorganizzato la struttura del gruppo e la strategia internazionale, confermando il proprio ruolo a sostegno del sistema economico e industriale del Paese".



