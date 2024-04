Borsa: l'Europa viaggia positiva e aspetta l'inflazione Usa

Borse europee con la lente all'inflazione Usa, attesa nella seconda parte di giornata e prevista in accelerazione. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con la spinta del tech, immobiliare ed energia.

A Milano (+0,7%) si confermano in testa Mps (+3%) con il ministro Giorgetti che ha indicato che questo è l'anno buono per le nozze e Tim (+1,4%) in vista dell'assemblea con i proxy a favore di Labriola. Tra le altre Piazze Parigi segna un +0,46, Francoforte un +0,67% e Londra un +0,51%. Lo spread tra Btp e Bund scende a 136 punti cos' come rendimento del decennale al 3,7%.

Sul fronte della materie prime, il petrolio è piatto con il wti poco sopra 85 dollari e il brent a 89 dollari al barile. Il gas indietreggia e si appiattisce poco sopra 27 euro al megawattora.

Per i cambi l'euro è stabile sul dollaro con cui scambia a 1,0856.



