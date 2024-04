Regione Fvg vuol rilanciare tutta l'area industriale ex Wartsila

"Abbiamo inoltrato al ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di riattivazione dell'accordo di programma tra governo e Regione per attuare il piano di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) dell'Area di crisi industriale complessa di Trieste", per "attivare risorse statali, da gestire con la Regione, mettere in campo strumenti innovativi per garantire lo sviluppo dell'area industriale e la riconversione eventuale e riposizionamento delle aziende insediate". Lo ha annunciato l'assessore Fvg alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a margine dell'incontro al Mimit.

Oggi è proseguito il confronto sulla definizione dell'Accordo di programma per la dismissione e reindustrializzazione dello stabilimento Wartsila di San Dorligo della Valle (Trieste). Con il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 è stata individuata l'area di crisi industriale complessa di Trieste, seguita, il 30 gennaio 2014, dell'accordo di programma Governo -Regione per gli interventi di riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, con durata triennale. Oggi i tecnici del Mimit hanno confermato che sono in corso le analisi ministeriali per valutare il rinnovo dell'accordo. E' stato anche specificato che il progetto prevede che, a regime, Msc produca mille carri ferroviari e tremila carrelli annui, impiegando i 300 lavoratori di Wartsila. Con un'attività di manutenzione e di servizi e ulteriori addetti.

"Siamo anche disponibili - ha aggiunto Bini - a cofinanziare l'intervento del Mimit, qualora Invitalia attivasse il 'Contratto di sviluppo' a sostegno dell'investimento di Msc". La Regione è anche disponibile a coordinare il tavolo per l'infrastrutturazione ferroviaria per l'insediamento Msc con un contributo, affinché il sito sia servito da ferrovia, "con il tramite del Coselag". L'intervento prevede la realizzazione di 5 fasci di binari e il raccordo con i binari che già arrivano a San Dorligo. Il prossimo incontro al Mimit è il 23 aprile.





