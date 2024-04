Plenitude, al via la costruzione del più grande parco solare

Plenitude annuncia il via ai lavori di costruzione del parco solare Renopool a Badajoz in Spagna che, con una capacità di 330 Mw, sarà il più grande progetto fotovoltaico costruito dalla società a livello globale.

Il parco, realizzato con il supporto delle società di costruzione Ohla, Sacyr e Sarpel, genererà 660 Gwh di energia all'anno, equivalenti al consumo di 200.000 famiglie (secondo Red Eléctrica de España il consumo residenziale giornaliero medio è 9 kWh) e comprenderà sette impianti fotovoltaici e una sottostazione elettrica nei pressi della località Solana de los Barros.

L'annuncio è avvenuto alla presenza di Ignacio Gragera, sindaco di Badajoz, e di D. Víctor del Moral Agúndez, segretario generale per lo sviluppo sostenibile dell'assessorato all'Agricoltura, all'allevamento e allo sviluppo sostenibile dell'Estremadura.

Tutti gli impianti saranno realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato, tra cui moduli bifacciali, strutture a inseguimento solare e inverter centrali.

La costruzione degli impianti sarà completata nel corso del 2025, generando opportunità di lavoro sul territorio locale. Il parco solare di Renopool sarà collegato alla rete elettrica nazionale.



