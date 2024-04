Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,48%)

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, trainata dal settore della tecnologia e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,48% a quota 39.536,09, con un guadagno di 189 punti.

Sul fronte dei cambi la progressiva svalutazione dello yen, a 151,80 sul dollaro, porta nuovamente il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki a minacciare verbalmente un intervento diretto sul mercato; la divisa nipponica si deprezza anche sull'euro, a 164,90.



