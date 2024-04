Borsa: Europa giù in attesa dei prezzi Usa, Francoforte -1%

Le Borse europee accentuano i cali a metà seduta in attesa del dato sull'inflazione americana di marzo che verrà reso noto domani nel primo pomeriggio e che sarà cruciale per tenere vive le speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed in estate.

Francoforte cede l'1%, Milano e Parigi lo 0,8%, Madrid lo 0,5%, Londra lo 0,02% mentre anche a New York i future virano in ribasso. In calo, invece, i rendimenti dei titoli di Stato, con quello del Btp decennale in flessione di sei punti base, al 3,75%, mentre lo spread con il Bund lima a 136 punti base.

Le tensioni geopolitiche sostengono la corsa dell'oro, che continua a inanellare record (+0,6% a 2.354 dollari l'oncia), così come il prezzo del petrolio che si mantiene sui massimi da novembre, con il Wti a 86,5 dollari il barile e il brent a 90,6 dollari. Sui listini europei affondano i titoli della difesa, dopo che Goldman Sachs ha messo in guardia dai rischi al ribasso che corrono le valutazioni borsistiche stellari raggiunte dal comparto.

A Piazza Affari affonda Leonardo (-6,2%), davanti a Iveco (-4%), Mps (-2,6%) e Brunello Cucinelli (-2,2%). Male tutto il comparto del credito con Sondrio (-1,9%) e Bper (-1,8%) in testa mentre si muovono in controtendenza Diasorin (-2,1%), su cui Ubs ha avviato la copertura con giudizio 'buy', Stellantis (+1,7%), Stm (+1,4%), Tim (+1,2%) e Saipem (+1,1%). Fuori dal Ftse Mib bene Fincantieri (+3,7%), in scia a una maxi-commessa dalla Norvegia, mentre affonda Fiera Milano (-5,8%) su cui equita ha tagliato a 'hold' il giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA