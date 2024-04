Fiera Milano prevede ricavi tra 355 e 375 milioni nel 2027

Fiera Milano ha approvato il piano strategico 2024-2027 che si focalizza nel costruire i "fondamentali per uno sviluppo duraturo del business nel lungo periodo".

Nel 2027 i ricavi sono previsti nel range di 355-375 milioni di euro e il margine operativo lordo (Ebitda) nella forchetta di 120-130 milioni di euro. Nel periodo di piano sono previsti investimenti pari a 88 milioni di euro, di cui 35 milioni verranno sostenuti da Fondazione Fiera Milano per la realizzazione di opere infrastrutturali. Prevista la disponibilità finanziarie nel range di 151-171 milioni di euro.

Di queste disponibilità, almeno 40 milioni di euro saranno destinati alla remunerazione degli azionisti sotto forma di dividendi, sottolineando l'impegno verso la "creazione di valore per gli stakeholders", spiega una nota. La rimanente liquidità, quantificata tra i 111 e i 131 milioni di euro, sarà indirizzata a sostenere la crescita aziendale per linee esterne. Non si esclude l'ulteriore riscorso a indebitamento per finanziare potenziali acquisizioni strategiche.

"La nostra ambizione è quella di posizionarci tra i primi cinque operatori fieristici europei dotati di venue, attraverso una proposta di valore che interpreti la trasformazione in atto e ponga solide basi per la crescita futura, in una prospettiva di lungo periodo garantendo il massimo profitto e ottimizzando le risorse impiegate", afferma Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.



