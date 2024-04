Al via i lavori dello Ski Stadium di Bormio

Sono iniziati i lavori per lo Ski Stadium di Bormio, il nuovo cuore di arrivo della Pista Stelvio.

E' la prima opera legata all'evento Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 in territorio lombardo, interamente finanziata per 12.955 euro da Regione Lombardia, e gestita in tutte le sue fasi dalla società Concessioni Autostradali Lombarde, partecipata indirettamente da Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I lavori, ricorda una nota, sono stati avviati con due mesi di anticipo rispetto alle previsioni e "si prevede potranno essere ultimati nell'autunno del 2025, in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi Olimpici". "Si tratta della prima opera olimpica, essenziale ed indifferibil. Rappresenta per il territorio una forte legacy perché interessa un'area che viene utilizzata per attività sportive e in contesto turistico" ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana.

A Giochi Olimpici terminati, il Comune di Bormio e l'intera Regione Lombardia, avranno in eredità due strutture, direttamente connesse al sottostante parcheggio comunale, da poter destinare a molteplici eventi e spettacoli di varia natura, non solo sportiva, ma culturale, turistica, sociale.





