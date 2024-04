Dopo record di novembre i tassi dei mutui iniziano a calare

I tassi di interesse sui mutui iniziano a scendere, dopo due anni di aumenti costanti seguiti alle decisioni di politica monetaria della Bce. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l'andamento dei tassi nell'ultimo periodo.

Rispetto al record toccato a novembre scorso, quando i tassi di interesse sui mutui si sono attestati sopra il 4,9%, si assiste ad una generalizzata inversione di tendenza che interessa sia i tassi fissi che quelli variabili spiega l'associazione.

Chi oggi accende un finanziamento a tasso fisso per l'acquisto della prima casa si ritrova un Taeg tra il 2,7% e il 2,8%, in deciso ribasso rispetto al 3,7% di media di novembre 2023. Ciò equivale ad un rata mensile più bassa, con risparmi pari a circa 45 euro al mese per un mutuo da 100mila euro a 30 anni, e di 67 euro al mese per un finanziamento da 140mila euro a 25 anni.

Su base annua la minore spesa sarà nel primo caso di 540 euro, nel secondo di oltre 804 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA