La rielezione di Trump preoccupa gli imprenditori a Cernobbio

Per il 40,9% degli imprenditori e manager presenti al Workshop Ambrosetti di Cernobbio un secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe avere un "impatto negativo sulla propria attività".

E' quanto emerge dal secondo Televoto della prima giornata dei lavori. Il 16,9% dei partecipanti ritiene invece che un altro mandato di Trump possa influire positivamente sulla loro attività.

Le preoccupazioni emerse a Cernobbio sono relative all'aumento dei prezzi delle materie prime, dell'energia e della logistica (24,9%), ai tassi di interesse elevati (17,8%), alle tensioni nel Mar Rosso e il conflitto in Medio Oriente (11,8%) e l'esito delle elezioni statunitensi (11,2%). Su Trump invece è stata posta una domanda a parte.

C'è comunque ottimismo a Cernobbio nella sessione primaverile del Workshop Ambrosetti. E' quanto emerge dai risultati del primo televoto che si è tenuto nella mattinata. In particolare il 69,3% degli imprenditori in platea prevede una crescita del fatturato della propria azienda e di questi il 34,1% ritiene che l'incremento sarà superiore al 10%. Per il 20,9% invece il fatturato sarà stabile e solo per il 7,7% in flessione.

Quasi la metà dei votanti, pari al 47,8% contro il 43,9% del 2023, prevede una crescita dell'organico, mentre è ridotto l'impatto dei conflitti tra Russia e Ucraina per il 49,3% dei partecipanti e molto grave per il 7,3%, contro il 10,9% del 2023, dato quest'ultimo riferito solo all'Ucraina. Quanto al rapporto tra euro e dollaro, secondo il 41,7% degli imprenditori in platea rimarrà invariato a 1,08 biglietti verdi per ogni singola moneta unica fino all'aprile del 2025. Per il 32,1% si indebolirà l'euro e per il rimanente 22,6% sarà il dollaro a svalutarsi.



