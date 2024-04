Tajani, Stellantis non lasci l'Italia, è tema di coscienza

"Io mi auguro che Stellantis non lasci l'Italia: c'è una tradizione nell'industria dell'auto che non può essere abbandonata e trovo giusto che questa azienda continui ad investire nel nostro Paese, perché ci sono anche dei vincoli di coscienza". Lo ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Nato a Bruxelles. "Siamo in un sistema di libero mercato, nessuno può obbligare nessuno, il mio è un richiamo al senso di responsabilità. Ma siamo un Paese attrattivo e al momento opportuno vedremo con chi aprire trattative", ha aggiunto sulla possibilità che altre multinazionali dell'auto possano venire a produrre in Italia.





