Borsa: l'Europa cauta in attesa di Wall street, Londra +0,4%

I mercati azionari del Vecchio continente vedono la boa di metà giornata in lievissimo miglioramento rispetto all'avvio di seduta, ma restano molto cauti in attesa di capire quali saranno i tempi dei tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

La Borsa migliore è quella Madrid che sale dello 0,6%, seguita da Londra in aumento dello 0,4%, con Parigi che sale dello 0,1%. Piatte Francoforte, Amsterdam e Milano.

In calo i rendimenti sui titoli di Stato europei, con il tasso del Btp a 10 anni anche sotto il 3,8% e lo spread nei confronti del Bund tedesco a quota 142.

In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali spiccano Poste italiane e Azimut, che salgono di un punto percentuale e mezzo, mentre la Banca popolare di Sondrio scende dell'1,8%. In ribasso dell'1,6% Tim a 0,23 euro dopo la corsa di ieri sul mega risarcimento stabilito dalla Corte d'appello di Roma per canoni di licenza che la società ha pagato allo Stato oltre 25 anni fa anche se non dovuti.



