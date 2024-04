Eni, piano di azionariato diffuso per dipendenti in Italia

L'assemblea dei soci di Eni, che si riunirà il 15 maggio prossimo esaminerà un Piano di azionariato diffuso che "sarà inizialmente implementato per i dipendenti in Italia e poi gradualmente esteso alle società estere, compatibilmente con le legislazioni nazionali, con la finalità di rafforzarne il senso di appartenenza all'azienda e la partecipazione alla crescita del valore aziendale, in linea con gli interessi degli azionisti".

Lo rende noto Eni precisando che il Piano prevede due assegnazioni annuali (nel 2024 e 2025) di azioni gratuite per un controvalore monetario individuale annuo di 2.000 euro.



