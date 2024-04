Salvini, avviata la procedura contro Austria per il Brennero

"I divieti unilaterali dell'Austria sono inaccettabili e insostenibili perché bloccano il principale asse di collegamento tra il sud e il nord Europa e fronte dell'inerzia della Commissione pluriennale, che è vergognoso dopo quattro anni di attesa, di una soluzione negoziata, che non è arrivata. Insieme al presidente Meloni e al ministro Fitto e agli altri ministri competenti, abbiamo deciso per la prima volta nella storia di attivare formalmente la procedura prevista dall'articolo 259 del Trattato Istitutivo dell'Ue".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time.

Si tratta “di un gesto forte, inusuale ma necessario. La procedura prevede un’audizione in contraddittorio che si terrà il prossimo 8 aprile”, ha spiegato il ministro. “Entro il 15 maggio la Commissione dovrà decidere se adottare o meno un parare motivato” ma “indipendentemente dalla decisione o meno della Commissione, l’Italia potrà comunque decidere se ricorrere o meno alla Corte”.

"So che l'Italia vuole portare l'Austria in tribunale" per i i blocchi unilaterali al Brennero "e vedremo che cosa farà la Corte di giustizia europea, è il modo più rapido per risolvere la questione. Una sentenza è molto più rapida di qualsiasi procedura di infrazione". Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, a margine dei Connecting Europe Days 2024, rispondendo a una domanda sulla procedura avviata dal governo. La questione "va avanti da tempo" e "come Commissione europea abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità" di agire "per trovare una soluzione", ha sottolineato.



