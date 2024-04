Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,45%), volano Fineco e Tim

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari (+0,45% a 34.480 punti) tra scambi brillanti per 2,85 miliardi, inferiori però ai 3,5 miliardi della vigilia. Ha chiuso in rialzo ma sotto quota 146 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, attestandosi a 145,4 punti, contro i 141 dell'apertura odierna e i 144 della chiusura precedente. In crescita di 1,2 punti il rendimento annuo italiano al 3,84%, mentre quello tedesco ne ha persi 0,3 al 2,39%.

Sugli scudi Fineco (+5,97%), spinta dal rialzo della raccomandazione degli analisti di JpMorgan di 'acquistare oltre il peso del titolo sul listino' (overweight), con il prezzo obiettivo in crescita del 20% a 16,30 euro. In forte rialzo anche Tim (+5,19%), dopo le indiscrezioni, confermate a Borsa chiusa, che ha incassato 1 miliardo in restituzione di un canone da 500 milioni pagato nel 1998 su cui aveva fatto ricorso. Balzo di Bper (+2,38%), Unipol (+2,35%), Bps (+2,07%) e Banco Bpm (+2,05%), di cui Moody's ha confermato il rating e le valutazioni. Bene anche Intesa (+1,66%), Unicredit (+1,42%) ed Mps (+0,92%). Ha corso Pirelli (+2,05%), spinta dagli analisti di Bofa, che ne hanno alzato il prezzo obiettivo da 6,1 a 6,7 euro. In rialzo Leonardo (+1,35%), mentre il greggio (Wti +0,67% a 85,72 dollari al barile) ha sostenuto Tenaris (+1,82%) ed Eni (+0,97%), negativa invece Saipem (-0,52%).

Sotto pressione Stellantis (-1,82%) all'indomani dei dati sulle vendite di veicoli e motoveicoli, ed Hera (-1,74%). Più caute Ferrari (-0,82%) e Iveco (-0,5%), in controtendenza Piaggio (+0,97%) e Brembo (+1,78%). Tra i titoli a minor capitalizzazione in luce Biesse (+2,23%), sotto pressione invece Restart (-8,97%), Beghelli (-5,11%) e Tesmec (4,07%).



