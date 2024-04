Il 15 aprile prima giornata del Made in Italy, 'è eccellenza'

Il prossimo 15 aprile verrà celebrata la prima Giornata nazionale del Made in Italy nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Piacentini, sede del Mimit a Roma, con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la direttrice Generale di Altagamma, Stefania Lazzaroni, il segretario generale del Comitato Leonardo, Massimo Mamberti, il presidente della Commissione per le attività di formazione della Federazione Cavalieri del Lavoro, Luigi Abete, e il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

"Identità, innovazione, istruzione, internazionalizzazione - ha affermato il ministro Urso - è l'Italia delle 4 I che sta dietro alla filosofia di questa Giornata nazionale nata grazie alla legge quadro del Made in Italy. Il provvedimento è stato introdotto per valorizzare, promuovere e tutelare le produzioni delle filiere nazionali, riconoscendone l'impatto sociale. Oltre a favorire lo sviluppo economico e culturale del Paese, il Made in Italy ne rappresenta il patrimonio identitario perché non è soltanto un marchio, ma il nostro biglietto da visita nel mondo.

Saranno 300 le iniziative su tutto il territorio nazionale che mirano a ispirare e coinvolgere i nostri giovani, le imprese e i lavoratori ma soprattutto per accendere i fari su quello che è l'eccellenza italiana. Il Made in Italy non è un modello di produzione ma uno stile di vita".



