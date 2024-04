Dopo la lunga pausa per la festività di Pasqua la Borsa di Milano riparte di slancio.

L'indice Ftse Mib apre in rialzo dello 0,23% a quota 34.829 punti. Saipem in testa al listino (+2,79%), Unipol la segue da vicino (+2,05%), Eni (+1,4%), Unicredit (+1,17%). Debole Tim (-0,6%) in attesa dell'incontro tra i vertici della società e del suo azionista Vivendi con il Comitato per il golden power.





