Bce, attese d'inflazione delle famiglie ai minimi da 2 anni

Le attese d'inflazione delle famiglie europee per i prossimi mesi sono scese a febbraio al 3,1% dal 3,3% di gennaio, toccando "il livello più basso dall'inizio dell'ingiustificata guerra della Russia contro l'Ucraina nel febbraio 2022".

Lo scrive la Bce in un comunicato, secondo cui l'inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è anch'essa in calo al 5,5% dal 6%.

L'inflazione attesa in un'orizzonte di tre anni, misurata su base mediana, è invariata al 2,5%.



