In forte crescita l'indice manifatturiero della Russia

Il settore manifatturiero russo ha registrato un netto miglioramento a marzo mettendo a segno il risultato migliore dall'agosto 2006. L'indice destagionalizzato si è attestato lo scorso mese a 55,7 rispetto al 54,7 di febbraio. E' quanto risulta dagli ultimi dati di S&P.

A sostenere la produzione - spiega l'agenzia - l'espansione della produzione e dei nuovi ordini che sono cresciuti ad un ritmo più veloce degli ultimi 16 anni.

Migliora la domanda dall'estero con i nuovi ordini per l'export in crescita per la prima volta dallo scorso ottobre.

Aumenta anche l'occupazione al ritmo più veloce dal novembre 2000 e la fiducia delle imprese cresce con le aziende che hanno registrato il maggior livello di ottimismo degli ultimi cinque anni.



