A Wall Street la 'Fab Four' spingono lo S&P 500, Nvidia regina

Le magnifiche sette si trasformano nelle fantastiche quattro con le difficoltà di Apple, Tesla e Google, i cui titoli a Wall Street restano sotto pressione. Nvidia, Meta, Microsoft e Amazon continuano invece la loro corsa incontrastata e si sono conquistate il titolo di 'Fab Four' per aver contribuito alla metà dei guadagni dello S&P 500 nella primo trimestre. Nvidia è la rock star dei mercati e ha sostituito Tesla come il titolo più popolare fra gli investitori individuali. Meta corre invece per i suoi investimenti nell'intelligenza artificiale.



