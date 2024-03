Tim, depositate liste per rinnovo Cda e collegio sindacale

Tim ha reso noto che per l'assemblea convocata il prossimo 23 aprile per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sono state depositate le liste di candidati in aggiunta a quella presentata lo scorso 6 marzo dal consiglio uscente.

Per il rinnovo del consiglio di amministrazione ci sono: lista presentata da Merlyn Partners Scsp, società di diritto lussemburghese, che ha comunicato di essere titolare dello 0,53% del capitale composto da azioni ordinarie: Umberto Paolucci (indicato come Presidente), Stefano Siragusa (indicato come amministratore delegato), Ersilia Vaudo, Niccolò Ragnini Kothny, Ida Claudia Panetta, Ottavia Orlandoni, Boris Di Nemsic, Robert Hackl, Boulos H.B. Doany, Barbara Oldani. Con l'eccezione di Stefano Siragusa, i candidati si dichiarano tutti indipendenti.

Lista presentata da Asati - Associazione azionisti Telecom Italia per conto di azionisti alla stessa associati (che dichiarano detenere lo 0,53% del capitale composto da azioni ordinarie): Franco Lombardi, Alberto Brandolese, Maurizio Matteo Decina, Francesca Dalla Vecchia. I candidati si dichiarano tutti indipendenti.

Lista presentata da Bluebell Capital Partners Limited, società con sede a Londra, in qualità di gestore del fondo Bluebell Active Equity Master Fund Icav, che ha comunicato essere titolare dello 0,5003% del capitale composto da azioni ordinarie: Paola Giannotti de Ponti (indicata per la carica di Presidente); Paolo Amato, Laurence Lafont, Monica Biaggiotti, Paolo Venturoni e Eugenio D'Amico. I candidati si dichiarano tutti indipendenti



