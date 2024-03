In Europa in arrivo dividendi e buyback per 620 miliardi

Per gli azioni delle società quotate europee è in arrivo una pioggia di 620 miliardi di euro tra dividendi e piani di riacquisto di azioni proprie (buyback).

Anche Piazza Affari farà la sua parte con le società dell'indice Ftse Mib che metteranno in pagamento, secondo il calcolo di numerosi analisti, cedole per circa 34 miliardi di euro.

Quest'anno, secondo una analisi di Bloomberg Intelligence, la remunerazione complessiva per gli azioni delle quotate del Vecchio Continente vede un aumento dell'8% dei dividendi a 436 miliardi ed un calo del 12% a oltre 180 miliardi per i piani di riacquisto di azioni proprie già annunciati. La percentuale di utili distribuita (payout ratio) dovrebbe raggiungere il 78%, ad eccezione dei "rischi che gravano su una manciata di società".

A Piazza Affari saranno due le giornate più importanti per lo stacco delle cedole. La prima è il 22 aprile con otto società e la seconda è il 20 maggio con 19 società.



