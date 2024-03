La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più in attesa della chiusura dell'anno fiscale, che in Giappone coincide con la fine di marzo, e la prevista distribuzione dei dividendi.

In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,29% a quota 40.517,17, e un guadagno di 119 punti, nonostante la correzione in atto a Wall Street. Sul fronte valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 151,50, e sull'euro a un livello di poco superiore a 164.



