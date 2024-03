Consumo del tempo e benessere, istituzioni e aziende a confronto

"Il consumo del tempo" e l'importanza del benessere, le prospettive del panorama sanitario globale, l'importanza del welfare aziendale. Sono questi alcuni dei temi sui quali istituzioni, esperti di 'wellbeing', società e organizzazioni si daranno appuntamento martedi 26 marzo, a Roma (allo Stadio Olimpico) per la settima edizione di "Well@Work 2024, A holistic vision of well- being". "L'iniziativa non è solo un appuntamento ma una promessa: quella di costruire insieme, nel pieno spirito della Community, un futuro in cui il benessere diventi un pilastro centrale della nostra esistenza", spiega Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, che ha promosso l'evento.



