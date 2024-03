Borsa: Milano spicca (+0,5%) in Europa con Saipem ed Erg

Dopo aver segnato la migliore settimana del 2024 i listini europei procedono in ordine sparso dopo l'avvio debole Wall Street. Mentre Londra (-0,5%) e Parigi (-0,21%) restano in calo e Francoforte si muove sulla parità (+0,08%), Milano si mette in luce con una crescita dello 0,52% grazie alla corsa di Saipem (+5,5%) e Tim (+4%): quest'ultima beneficia delle indiscrezioni sulla discesa in campo di Asterion a fianco del Mef per Sparkle.

In fondo al listino principale invece ci sono Diasorin (-1,13%) ed Erg (-1%).



