Borsa: l'Asia chiude negativa, si guarda alla Cina

Le Borse asiatiche chiudono negative con il Giappone pronto a sostenere la valuta nazionale dopo il ripetuto indebolimento. Sui mercati c'è attenzione per la crescita economica della Cina mentre si cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul taglio dei tassi.

In netto calo Tokyo (-1,16%). Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 151,20 e sull'euro a 163,60. A contrattazioni ancora in corso è debole Hong Kong (-0,1%).

Negative Shanghai (-0,5%), Shenzhen (-1,6%) e Seul (-0,2%). In controtendenza Mumbai (+0,3%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dagli Stati Uniti in arrivo le vendite delle nuove abitazioni e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.



