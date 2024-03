Sbarra, Landini vittima di un colpo di sole, Cisl è autonoma

"L'unico colpo di fulmine di cui la Cisl si vanta, e dal 1950, è quello che l'ha fatta innamorare della sua autonomia, della libertà, del riformismo e della lontananza dall'ideologia. È il segretario della Cgil che forse è vittima di un colpo di sole, date le temperature in aumento".

Lo afferma il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, rispondendo alle affermazioni di Landini sulla Cisl che sarebbe stata colpita da un colpo di fulmine per il governo. "A Landini vorrei dire, sottolinea, che ci vuole serietà e soprattutto rispetto per una grande organizzazione come la Cisl. Una comunità di milioni di persone in mobilitazione da mesi, che non accetta egemonie da parte di nessuno, che non ha governi amici né nemici, che sa ragionare con la propria testa".



