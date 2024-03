Santanchè, 'Cosmoprof in crescita, +7% rispetto al 2023'

"Cosmoprof è una manifestazione in continuo aumento, i numeri sono pazzeschi sia in termini di fatturato, sia di presenze sia di partecipazione, con oltre 60 Paesi presenti. L'Italia è la patria della bellezza e il successo è sempre maggiore". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, al suo arrivo all'inaugurazione del Cosmoprof a Bologna, per il quale "le previsioni del 2024 sono in crescita di oltre il 7% rispetto allo scorso anno - aggiunge - che pure è stato ottimo, quindi ben vengano le fiere e lavoriamo perché siano sempre più prestigiose, come sta facendo il Cosmoprof per la cosmetica, settore molto importante anche per l'export".

Manifestazioni come questa hanno anche "importanti risvolti sul turismo - spiega Santanchè - Io credo molto nelle fiere perché portano un turismo di qualità, che spende soldi che lasciano sul territorio". Le fiere sono anche un elemento "di destagionalizzazione del turismo - chiarisce Sanatanchè - perché insistono su periodi dell'anno che spesso non sono considerati dai flussi turistici canonici. Questo consente di stabilizzare anche i lavoratori del settore del turismo, che è ad alta vocazione femminile. Dell'oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro le donne ne hanno una parte importante - conclude la ministra - donne più sono occupate più sono libere".



