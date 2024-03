Acquisti su Prosieben in Borsa a Francoforte dopo che Mfe-Mediaset ha rotto gli indugi e ha deciso di far pesare la sua quota in assemblea sulle strategie del gruppo tedesco, del quale è ampiamente primo azionista: il titolo della società media con sede in Baviera sale in avvio di scambi del 4% a 6,46 euro.

Calmo il Biscione in Piazza Affari: l'azione B cresce in avvio dell'1% a tre euro, il titolo A sale dello 0,7% a quota 2,26.



