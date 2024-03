Morto Massimo Massimi, giornalista e comunicatore

- È morto a Roma il giornalista Massimo Massimi, per anni portavoce di importanti aziende e istituzioni.

Nato a Roma nel 1948, nella sua lunga carriera di comunicatore Massimi è stato responsabile della comunicazione tra l'altro di Alitalia, Sip, Ilva, Telecom Italia. Dal 2002 al 2006 è stato consigliere per la comunicazione del ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca. I funerali si terranno domani 22 marzo nella parrocchia di Santa Maria Stella Mattutina a Roma.





