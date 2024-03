Case di lusso a New York le preferite dai Paperoni italiani

La meta preferita per la ricerca di case di lusso da parte degli italiani dalle ampie disponibilità economiche sono gli Stati Uniti, che superano anche i Paesi europei sia per gli immobili in vendita sia per le locazioni.

Solo Dubai, tra le metropoli mondiali, regge il confronto con New York tra le località dove i Paperoni nostrani vogliono vivere. È quanto emerge dai dati di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare internazionale leader nel settore del lusso.

New York rimane in assoluto la città preferita dove acquistare un immobile di pregio, con più dell'8% delle ricerche complessive dall'Italia, seguita da Dubai (6%), che però conquista la prima posizione quando si parla di affitto (12% delle ricerche vs. 11,8%).

Partendo dalle fasce di prezzo impostate nelle ricerche, il 28% di chi è disposto a spendere oltre 30 milioni di euro per comprare una casa di lusso cerca negli Emirati Arabi. Il 22,4% punta al Regno Unito e il 16% agli Stati Uniti.



