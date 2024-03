Staffetta, prezzi benzina in rialzo, servito supera i 2 euro

I prezzi dei carburanti salgono e la benzina servita sale oltre i due euro. Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service è venduta a 1,864 euro al litro (+6 millesimi, compagnie 1,870, pompe bianche 1,852) e il diesel self service a 1,802 euro al litro (+5, compagnie 1,808, pompe bianche 1,787). Il prezzo medio della benzina servito è a a 2,003 euro al litro (+6, compagnie 2,046, pompe bianche 1,917), quello del diesel servito a 1,941 euro al litro (+3, compagnie 1,986, pompe bianche 1,852) e quello del gpl servito a 0,715 euro al litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705).

Il prezzo del metano servito è a 1,339 euro al kg (-1, compagnie 1,366, pompe bianche 1,317) e quello del Gnl a 1,153 euro al kg (-1, compagnie 1,155 euro/kg, pompe bianche 1,151 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade sono per la benzina self service di 1,947 euro al litro (servito 2,212), per il gasolio self service 1,895 euro/litro (servito 2,159) per il Gpl 0,849 euro al litro.

Il metano si vende a 1,479 euro al kg e il Gnl a 1,169 euro al kg.



