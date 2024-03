L'Italia in prima fila alla fiera 'Alimentaria' di Barcellona

Italia in prima fila alla fiera 'Alimentaria', grande evento fieristico del settore agro-alimentare in corso a Barcellona. Alla manifestazione partecipano infatti oltre 190 aziende nostrane, 50 delle quali ospitate nel padiglione dell'Italian Trade Agency (Ita), più di 40 dalla Camera di Commercio per la Spagna e dalla Camera di Commercio Italiana a Barcellona, e numerose altre negli stand delle Regioni Piemonte e Campania.

Il padiglione Italia è stato inaugurato lunedì, in presenza del presidente dell'Ita Matteo Zoppas, insieme al ministro consigliere dell'ambasciata italiana in Spagna, Benedetto Giuntini, il direttore dell'ufficio Ita a Madrid, Giovanni Bifulco, e del console generale italiano a Barcellona, Emanuele Manzitti.

"La presenza italiana in fiera", si legge in una nota, "è il risultato di un intenso lavoro di squadra che trova la sua forza nella dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, sinonimo di qualità, di creatività, di tradizioni secolari, ma anche di innovazione e di sostenibilità e nel collante e sostegno offerti dalle istituzioni". Il settore agroalimentare contribuisce per circa 60 miliardi di Euro alle esportazioni italiane nel mondo, di queste 2,6 miliardi trovano sbocco nel mercato spagnolo. La Spagna è il quarto mercato in assoluto è il terzo in Europa per il complesso delle nostre esportazioni.

Al termine della giornata, si è tenuto, organizzato da Ita e dalla due Camere di Commercio, un evento di sostegno alla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco, promossa in particolare dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

La fiera Alimentaria si chiuderà domani.



