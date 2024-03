Lasco: 'Critiche infondate su progetto Pagopa a Poste'

"Non entriamo in queste critiche", risponde il direttore generale di Poste, Giuseppe lasco, sul progetto di ingresso di Poste nell'azionariato di PagoPa. "E' il Mef che ha deciso e che deciderà poi le cose da fare in funzione delle norma deliberata", aggiunge.

E sottolinea: "Se ci sono cose su cui riflettere il governo lo farà. Tutta una serie di critiche viste in questi giorni credo siano prive di fondamento. Non facciamo battaglie con nessuno, tantomeno con il sistema bancario: c'è collaborazione da anni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA