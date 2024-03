(ANSA) - MILANO, 20 MAR - L'idea di una lista di candidati con cui entrare a far parte del consiglio e il piano per Tim spingono il titolo in Borsa. La società di telecomunicazioni, dopo una mattinata poco sotto la parità, ha ingranato la marcia portandosi ai primi posti del listino principale di Piazza Affari. Le azioni di Tim guadagnano il 3,1% a 0,23 euro.



