Dagli scarti agricoli ai vassoi per la tavola, è il Green-Loop

Scarti agricoli derivanti dal riso, caffè o dal grappolo d'uva trasformati in materiali bio compatibili da utilizzare ad esempio nel packaging o nel design per l'arredo.

La rivoluzione della bio economia passa per il vicentino grazie Mixcycling, start up di Breganze (Vicenza) creata tre anni fa e che grazie a Nsbproject ha presentato i primi risultati tangibili di questa innovazione producendo articoli per la tavola come vassoi, stoviglie, contenitori frigo e sedie realizzate con gli scarti della camomilla.

Prodotti che questa mattina sono stati presentati dall'azienda ad una delegazione dei partner europei del progetto horizon europe green-loop, finanziato con fondi europei, che punta ad ottimizzare i componenti innovativi a base biologica per i settori dell'edilizia, degli imballaggi, degli alimenti, delle bevande, degli elettrodomestici e degli utensili, in una prospettiva di business circolare.



